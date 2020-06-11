Ученые выяснили, что коронавирус проникает в организм через нос

CentralAsia (CA) - Не только вирусам насморка нравится слизистая носа. Чтобы проникнуть в организм и распространиться в нем, ее предпочитает использовать и коронавирус, выяснили американские ученые из Северной Каролины. Их выводы опубликованы в научном журнале Cell, передает немецкое издание Frankfurter Rundschau. Материал переведен ИноПрессой.

Изначально многие ученые исходили из того, что сначала коронавирус поражает ткань глотки и затем в ходе болезни попадает в нижние дыхательные пути. Казалось, что к такому предположению подходит и то, что сначала насморк считался скорее редким симптомом при Covid-19 и в целом после заражения первым симптомом зачастую были боли в горле.

Но теперь ученые пришли к выводу, что вирус следует другим путем. По их мнению, он сначала поражает клетки носовой полости и оттуда с физиологическими жидкостями попадает в глубокие отделы легких. Через нос коронавирус также может попадать в мозг, который, по имеющимся на сегодня данным, также может быть поражен вирусом.

Чтобы изучить путь вируса, исследователи реконструировали в лаборатории на основе имеющихся генетических данных о Covid-19 искусственного двойника, который светится зеленым цветом при флуоресценции. С помощью высокочувствительного метода они также изучили различные типы клеток в слизистой оболочке носа, глотки и бронхов, чтобы установить содержание в них рецепторов ACE2. Этот рецептор имеет решающее значение при Covid-19, потому что вирус цепляется к нему, чтобы попасть внутрь клетки. Ученые установили, что концентрация рецепторов ACE2 снижалась в направлении от верхних дыхательных путей к нижним. Это означает, что в клетках слизистой носа их было больше, чем в клетках глотки и бронхов.

Во второй части исследования ученые установили, что антитела, обнаруженные в крови пациентов после заболевания SARS, в лабораторном эксперименте в незначительной степени могли сдерживать размножение коронавируса. Это может свидетельствовать о том, что люди, переболевшие SARS или MERS, обладают частичным иммунитетом в отношении Covid-19, что способствует более легкому течению болезни. Ученые также считают возможным, что таким частичным иммунитетом могут обладать люди, переболевшие одним из распространенных простудных заболеваний, вызываемых коронавирусами.

Впрочем, данные результаты не позволяют сделать вывод о том, что другой путь - прямое заражение легких - не встречается. Однако теперь он кажется менее вероятным. Если исходить из того, что сначала вирус поражает слизистую носа или лишь затем легкие, это время можно использовать, чтобы с помощью терапии предотвратить развитие легочной инфекции, пишут авторы исследования.