«Резали волосы и пытались изнасиловать палкой»: самосуд над девушкой сняли на видео в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - В Кушкуприкском районе Хорезмской области Узбекистана несколько женщин устроили самосуд над девушкой, рядом стоящий мужчина заснял инцидент на видео. Об этом сообщило издание repost.uz.

На видео видно, как женщины отрезают девушке волосы и пытаются сунуть палку девушке в промежность. Мужчина, который снимал все на видео, просит не мешать никому избивать девушку.

Глава пресс-службы МВД Шохрух Гиясов прокомментировал данный инцидент.

«Участники взяты под стражу в Кушкуприксом РОВД. Виновные будут наказаны по всей строгости закона», - сказал Гиясов.

Также он добавил, что потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии. Позже судмедэкспертиза оценит её телесные повреждения.