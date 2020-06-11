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  11 июня 2020
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«Резали волосы и пытались изнасиловать палкой»: самосуд над девушкой сняли на видео в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  В Кушкуприкском районе Хорезмской области Узбекистана несколько женщин устроили самосуд над девушкой, рядом стоящий мужчина заснял инцидент на видео. Об этом сообщило издание repost.uz.

На видео видно, как женщины отрезают девушке волосы и пытаются сунуть палку девушке в промежность. Мужчина, который снимал все на видео, просит не мешать никому избивать девушку.

Глава пресс-службы МВД Шохрух Гиясов прокомментировал данный инцидент.

«Участники взяты под стражу в Кушкуприксом РОВД. Виновные будут наказаны по всей строгости закона», - сказал Гиясов.

Также он добавил, что потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии. Позже судмедэкспертиза оценит её телесные повреждения.

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«Резали волосы и пытались изнасиловать палкой»: жуткий самосуд над девушкой сняли на видео в Хорезме⠀ ⠀ В Кушкуприкском районе Хорезмской области несколько женщин устроили самосуд над девушкой, рядом стоящий мужчина заснял инцидент на видео.⠀ ⠀ На видео видно, как женщины резали девушке волосы и пытались изнасиловать палкой. Мужчина, который снимал все на видео, просит не мешать никому избивать девушку.⠀ ⠀ Глава пресс-службы МВД Шохрух Гиясов прокомментировал видео.⠀ ⠀ Участники взяты под стражу в Кушкуприксом РОВД. Виновные будут наказаны по всей строгости закона, — сказал Гиясов.⠀ ⠀ Также он добавил, что потерпевшая находится в удовлетворительном состоянии. Позже судмедэкспертиза оценит её телесные повреждения.

Публикация от Новости Узбекистана (@repost.uz)11 Июн 2020 в 3:34 PDT

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