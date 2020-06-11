В Узбекистане выявили 22 новых случая коронавируса. Всего 4717

Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 16:30 11 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4717 (+22).

Как сообщил Минздрав, 10 случаев новых заболеваний выявлен среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 4 в Ташкенте (3 среди населения, 1 - прибывший из-за рубежа и помещённый в карантине), 3 в Сырдарьинской области, 3 в Ташкентской области и остальные 2 у водителей международных грузовиков, въехавших в Узбекистан из России.

В настоящее время в стране выздоровели 3611 (+79) человек с коронавирусной инфекцией.