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  11 июня 2020
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В Узбекистане выявили 22 новых случая коронавируса. Всего 4717
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 16:30 11 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4717 (+22).

Как сообщил Минздрав, 10 случаев новых заболеваний выявлен среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 4 в Ташкенте (3 среди населения, 1 - прибывший из-за рубежа и помещённый в карантине), 3 в Сырдарьинской области, 3 в Ташкентской области и остальные 2 у водителей международных грузовиков, въехавших в Узбекистан из России.

В настоящее время в стране выздоровели 3611 (+79) человек с коронавирусной инфекцией.

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