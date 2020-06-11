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  11 июня 2020
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В Таджикистане за сутки выявлен 71 новый случай коронавируса, умер один пациент

CentralAsia (TJ) -  За прошедшие сутки в Таджикистане зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 11 июня сообщает единый национальный портал по ситуации с коронавирусом.

Также за сутки в стране скончался один человек.

Всего с начала пандемии в Таджикистане коронавирус выявлен у 4834 человек, из них скончались 49 пациентов, выздоровели 3062 человека.

Коронавирус в Таджикистане
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