Президент Узбекистана провел переговоры с президентом ЕБРР

CentralAsia (UZ) - 11 июня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти в формате видеоконференцсвязи. Об этом сообщила пресс-служба президента.



Сума Чакрабарти высоко оценил принятые в стране комплексные меры по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия в Сырдарьинской области и недопущению распространения пандемии в республике.

В ходе видеоконференции были рассмотрены вопросы расширения сотрудничества. Особое внимание было уделено участию ЕБРР в трансформации госпредприятий и приватизации банков, содействию реформам энергетического сектора и нефтегазовой отрасли, эффективному освоению выделенных кредитов, расширению финансирования бизнеса, включая проекты в текстильной промышленности.

Достигнута договоренность о продолжении интенсивных контактов и обменов, включая совместную подготовку будущей встречи Совета иностранных инвесторов в Ташкенте и заседания Совета управляющих ЕБРР в Самарканде в 2023 году.

В настоящее время портфель проектов составляет порядка 1,2 миллиарда долларов и охватывает все приоритетные направления. Кроме того, на проработке сторон находятся новые проектные предложения на сумму около 1 миллиарда долларов.