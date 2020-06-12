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  12 июня 2020
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К ночи в Узбекистане выявили 24 новых случая коронавируса. Всего 4741
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 11 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4741 (+24).

По данным Минздрава, 11 новых случаев было зарегистрировано среди граждан, помещённых в карантинные учреждения, 11 случаев в Ташкенте среди населения, 1 - в Ташкентской области и 1 у водителя международного грузовика.

В настоящее время в стране выздоровели 3637 человек, инфицированных коронавирусом (76%), 1085 пациентов проходят лечение.

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