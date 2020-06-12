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  12 июня 2020
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В Казахстане за сутки выявили 314 новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 12 июня сообщает Министерство здравоохранения.

Прирост составил 2,3%.

В разрезе регионов:

- Карагандинской области - 52 (4,0%);

- городе Нур-Султан - 50 (1,9%);

- Актюбинской области - 48 (10,8%);

- городе Алматы - 48 (1,6%);

- городе Шымкент - 29 (2,8%);

- Алматинской области - 20 (4,3%);

- Западно-Казахстанской области - 15 (1,7%);

- Атырауской области - 14 (1,1%);

- Мангистауской области - 11 (3,1%);

- Восточно-Казахстанской области - 9 (4,2%);

- Жамбылской области - 5 (1,1%);

- Туркестанской области - 4 (1,0%);

- Северо-Казахстанской области - 4 (5,6%);

- Акмолинской области - 2 (1,1%);

- Павлодарской области - 2 (0,7%);

- Костанайской области - 1 (0,5%).

Также выписаны по выздоровлению 248 человек. Всего в стране выявлено 13872 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8593 человек. скончались — 67.

Коронавирус в Казахстане
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