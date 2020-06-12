В Казахстане за сутки выявили 314 новых случаев коронавируса

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 314 заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом 12 июня сообщает Министерство здравоохранения.
Прирост составил 2,3%.
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В разрезе регионов:
- Карагандинской области - 52 (4,0%);
- городе Нур-Султан - 50 (1,9%);
- Актюбинской области - 48 (10,8%);
- городе Алматы - 48 (1,6%);
- городе Шымкент - 29 (2,8%);
- Алматинской области - 20 (4,3%);
- Западно-Казахстанской области - 15 (1,7%);
- Атырауской области - 14 (1,1%);
- Мангистауской области - 11 (3,1%);
- Восточно-Казахстанской области - 9 (4,2%);
- Жамбылской области - 5 (1,1%);
- Туркестанской области - 4 (1,0%);
- Северо-Казахстанской области - 4 (5,6%);
- Акмолинской области - 2 (1,1%);
- Павлодарской области - 2 (0,7%);
- Костанайской области - 1 (0,5%).
Также выписаны по выздоровлению 248 человек. Всего в стране выявлено 13872 заболевших, число выздоровевших пациентов увеличилось до 8593 человек. скончались — 67.