В США начали тестировать препарат против коронавируса
- Азия и мир, общество
- 8:10, 12 июня 2020
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CentralAsia (CA) - В США компания Regeneron Pharmaceuticals начала испытания на людях своего экспериментального «коктейля» антител для лечения коронавируса, пишет ВВС.
Главный научный сотрудник биотехнологической компании Джордж Янкопулос утверждает, что дизайн исследования очень гибок и может быстро охватить тысячи пациентов.
«Если все пойдет хорошо, через неделю-две мы перейдем ко второму этапу. В течение месяца или около того мы будем точно знать, работает ли новое лекарство или нет. К концу лета у нас может быть достаточно данных для широкого использования», - сказал он.
Ученые сравнивают результаты применения антител REGN-COV2 с плацебо-терапией у госпитализированных пациентов и больных с неявно выраженными симптомами.