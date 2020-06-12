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  12 июня 2020
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В США начали тестировать препарат против коронавируса

CentralAsia (CA) -  В США компания Regeneron Pharmaceuticals начала испытания на людях своего экспериментального «коктейля» антител для лечения коронавируса, пишет ВВС.

Главный научный сотрудник биотехнологической компании Джордж Янкопулос утверждает, что дизайн исследования очень гибок и может быстро охватить тысячи пациентов.

«Если все пойдет хорошо, через неделю-две мы перейдем ко второму этапу. В течение месяца или около того мы будем точно знать, работает ли новое лекарство или нет. К концу лета у нас может быть достаточно данных для широкого использования», - сказал он.

Ученые сравнивают результаты применения антител REGN-COV2 с плацебо-терапией у госпитализированных пациентов и больных с неявно выраженными симптомами.

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