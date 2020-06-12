Монголия эвакуировала 258 своих граждан из Японии

CentralAsia (MNG) - Самолет национального авиаперевозчика МИАТ на борту с 258 гражданами приземлился 11 июня в 20:25 по местному времени в международном аэропорту Буянт Ухаа.

Авиакомпания МИАТ совершил спецрейс по маршруту Улан-Батор — Токио — Улан-Батор в соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии в рамках программы по возвращению граждан на родину из зарубежных стран в период пандемии коронавируса.

Авиакомпания МИАТ совершил спецрейс по маршруту Улан-Батор — Токио — Улан-Батор в соответствии с решением Государственной чрезвычайной комиссии в рамках программы по возвращению граждан на родину из зарубежных стран в период пандемии коронавируса.

На родину вернулись 52 семьи с малолетними детьми, 13 беременных женщин, 50 пожилых людей со своими опекунами, 5 человек с ограниченными возможностями, 18 человек с проблемами здоровья, 20 человек с визовыми, финансовыми и другими уважительными причинами и 86 студентов.