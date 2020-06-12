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  12 июня 2020
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Назначены выборы в Сенат Парламента Казахстана

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении на 12 августа выборов депутатов Сената Парламента страны. Об этом сообщается на сайте Акорды.

Назначить на 12 августа 2020 года выборы депутатов Сената Парламента Республики Казахстан.

Правительству Республики Казахстан, акимам городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, областей принять меры по организационному, материально-техническому и финансовому обеспечению выборов депутатов Сената, говорится в документе.

Выборы назначаются в связи с истечением в октябре 2020 года конституционного срока полномочий депутатов.

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