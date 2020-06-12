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  12 июня 2020
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В Китае за сутки зарегистрированы 7 новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  За минувшие сутки в Китае зарегистрированы 7 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, все они завозные. Об этом сообщает Госкомитет по вопросам здравоохранения КНР.

Также за сутки выявлен один бессимптомный носитель вируса, случаи смерти не зафиксированы.

Общее количество зараженных в стране на сегодняшний день достигло 83 064 человек, из них скончались 4634 пациента, выздоровели 78 365 человек, под медицинским наблюдением находятся 65 пациентов.

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