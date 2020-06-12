Монголия и Соединенные Штаты сделали хороший старт, - исследователь

CentralAsia (MNG) - Монголия и США развивают прочное партнерство в Индо-Тихоокеанском регионе, пишет Энтони Б.Ким, исследователь международные экономические проблемы в Фонде Наследия. Ким является научным руководителем Index of Economic Freedom, основного продукта Heritage Foundation в партнерстве с The Wall Street.

Монголия, не имеющая выхода к морю страна между Китаем и Россией, сумела сдержать распространение COVID-19 с помощью быстрых и строгих мер. Страна ввела социальное дистанцирование на ранних этапах и закрыла свои границы 27 января. На сегодняшний день в стране не зафиксированы случаи внутреннего заражения.





Улучшение макроэкономической стабильности и экономического роста в Монголии с 2017 года помогло смягчить непосредственные экономические последствия пандемии. Тем не менее, ее сырьевая экономика сталкивается со значительными препятствиями, обусловленными рядом факторов, таких как падение внешнего спроса и финансовые затраты на меры по сдерживанию, пишет автор.



Тем не менее, как подчеркивает Fitch Ratings, воздействие пандемического шока на Монголию может быть «в значительной степени временным, поскольку экономика восстанавливается и государственный долг / ВВП снова начинет снижаться в 2021 году».





Согласно «Индексу экономической свободы» Фонда «Наследие» 2020 года, который ежегодно отслеживает экономическую политику 186 стран, Монголия занимает 127-е место, но движется к большей экономической свободе. Хотя Монголия провела рыночные реформы и достигла значительных успехов в укреплении устойчивости своей экономики, как недавно отметил Международный валютный фонд, она все еще сильно отстает даже от России и Китая в продвижении экономической свободы.





Следует поощрять более всеобъемлющие структурные реформы, особенно в области повышения эффективности судебной системы, повышения прозрачности и оптимизации государственного управления. Эти реформы помогут укрепить доверие инвесторов и расширить уровень жизни. Излишне говорить, что Вашингтон не может дать Улан-Батору политическую волю, необходимую для преобразования его экономики. Тем не менее, США смогли предложить конструктивное руководство и помощь благодаря своему участию на критических этапах политического диалога и реализации, продолжает исследователь.





На самом деле, отношения Америки с Монголией не являются незначительными. Соединенные Штаты установили дипломатические отношения с Монголией в 1987 году. С тех пор переход страны к стабильной демократии стал заметным. Многопартийная парламентская система Монголии привела к созданию функционирующей демократической системы, где политическое инакомыслие является нормой, оживленные парламентские дебаты и не редкость компромисс между партиями.





Примечательно, что Соединенные Штаты и Монголия сделали «общую приверженность свободе, демократии и правам человека» краеугольным камнем их отношений. Совсем недавно США подтвердили, что Монголия является «важным партнером в Индо-Тихоокеанском регионе», с которым США будут сотрудничать, чтобы обеспечить «взаимную поддержку в их общем стремлении к безопасному, стабильному, процветающему миру независимых и суверенных стран».





Поскольку администрация Трампа преследует интересы США в Индо-Тихоокеанском регионе, не следует упускать из виду развивающиеся отношения Америки с Монголией. На протяжении более трех десятилетий Монголия является уникальным другом США, выступая в качестве важного партнера в регионе. Основной целью американской стратегии в Индо-Тихоокеанском регионе по-прежнему является стремление содействовать свободному и открытому международному порядку, что еще раз подчеркивается в недавнем докладе Белого дома под названием «Стратегический подход Соединенных Штатов к Китайской Народной Республике».





Достижение этой цели потребует прочных партнерских отношений и конструктивного взаимодействия между странами. Монголия и Соединенные Штаты сделали хороший старт именно таким отношениям.

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