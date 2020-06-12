В Казахстане выявлено рекордное число бессимптомных носителей коронавируса за сутки

CentralAsia (KZ) - За 11 июня в Казахстане зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает Министерство здравоохранения страны.
Всего в стране зафиксированы 3159 бессимптомных носителей вируса.
В разрезе регионов:
- городе Алматы - 130;
- Карагандинской области - 125;
- Атырауской области - 119;
- городе Нур-Султан - 53;
- Алматинской области - 49;
- городе Шымкент – 30;
- Восточно-Казахстанской области - 29;
- Северо-Казахстанской области - 23;
- Западно-Казахстанской области - 19;
- Актюбинской области - 16;
- Мангистауской области - 15;
- Жамбылской области - 7;
- Костанайской области - 7;
- Павлодарской области- 5;
- Акмолинской области - 2;
- Кызылординской области - 1.