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  12 июня 2020
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В Казахстане выявлено рекордное число бессимптомных носителей коронавируса за сутки

CentralAsia (KZ) -  За 11 июня в Казахстане зарегистрированы 630 бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, не входящих в общую статистику, сообщает Министерство здравоохранения страны.

Всего в стране зафиксированы 3159 бессимптомных носителей вируса.

В разрезе регионов:

- городе Алматы - 130;

- Карагандинской области - 125;

- Атырауской области - 119;

- городе Нур-Султан - 53;

- Алматинской области - 49;

- городе Шымкент – 30;

- Восточно-Казахстанской области - 29;

- Северо-Казахстанской области - 23;

- Западно-Казахстанской области - 19;

- Актюбинской области - 16;

- Мангистауской области - 15;

- Жамбылской области - 7;

- Костанайской области - 7;

- Павлодарской области- 5;

- Акмолинской области - 2;

- Кызылординской области - 1.

Коронавирус в Казахстане
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