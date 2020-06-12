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  12 июня 2020
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Конгресс США пообещал Узбекистану снять действие поправки Джексона-Вэника

CentralAsia (UZ) -  На днях состоялся онлайн-брифинг по Узбекистану для законодателей США, сообщило УзА.

В мероприятии приняли участие сопредседатели и члены «Кокуса по Узбекистану» в Конгрессе США и представители института «Хампти-Дампти», организующего ежегодно визиты конгрессменов за рубеж, Центра «Открытый мир», ежегодно проводящего программы по организации ознакомительных поездок узбекских парламентариев в США, и Исследовательской службы Конгресса при Библиотеке Капитолийского холма.

От узбекской стороны участвовал Первый заместитель Председателя Сената Олий Мажлиса Содик Сафоев, а также другие члены Сената и депутаты Законодательной палаты.

По итогам брифинга с представителями Конгресса США достигнуты договоренности об организации визита американских законодателей в Узбекистан осенью, приняв активные меры по расширению состава делегации. Кроме того, Конгрессом будет инициировано принятие Палатой представителей резолюции об отмене в отношении Узбекистана действия поправки «Джексона-Вэника».

Поправка «Джексона-Вэника» - юридические положения, внесенные в 1974 году конгрессменами Г. Джексоном и Ч. Вэником в «Закон о торговле 1974 года». Поправка была принята с целью введения торговых и финансовых ограничений в отношении государств, проводивших политику ограничения свободной эмиграции и государственного антисемитизма. После распада СССР действие поправки автоматически распространилось на все страны СНГ, включая Узбекистан. Они предусматривают применение дискриминационных тарифов и сборов в отношении товаров, импортируемых в США из стран с нерыночной экономикой, а также запрет на предоставление государственных кредитов и кредитных гарантий.

В отношении Узбекистана сейчас применяется временное освобождение («waiver») из-под действия поправки, которое подлежит ежегодному пересмотру в ходе слушаний в Конгрессе США.

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