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  12 июня 2020
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Самолет МИАТ вылетел в Индию для эвакуации детей-учеников буддииской школы

CentralAsia (MNG) -  Сегодня в 08:45 по местному времени Улан-Батора специальный самолет МИАТ вылетел из Буянт-Ухаа в Индию для эвакуации буддийских детей-учеников на родину.

По сообщению оперштаба Государственной чрезвычайной ситуации спецрейсом прибудут на родину 230 детей-учеников буддийской школы из Индии и 13 граждан Монголии из Республики Лаос.

Как сообщил министр труда и социальной защиты С.Чинзориг, решено за счет средств из фонда поддержки детей покрыть расходы на возвращение и оказание социальных и психологических услуг по прибытию детей-учеников буддийской школы на родину. На это выделено в общей сложности 230 млн тугриков или $82 тыс.

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