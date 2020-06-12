Самолет МИАТ вылетел в Индию для эвакуации детей-учеников буддииской школы

Как сообщил министр труда и социальной защиты С.Чинзориг,

решено за счет средств из фонда поддержки детей покрыть расходы на возвращение и оказание социальных и психологических услуг по прибытию детей-учеников буддийской школы на родину. На это выделено в общей сложности 230 млн тугриков или $82 тыс.