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  12 июня 2020
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Глава Туркменистана приедет на парад Победы в Москве

CentralAsia (TM) -  Официальный Ашахабад подтвердил участие президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова в торжественных мероприятиях в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в посольстве Туркменистана в РФ.

Накануне посол РФ в Ашхабаде Александр Блохин заявил, что РФ ожидает подтверждения от туркменской стороны визита в Москву. Бердымухамедов во время встречи 9 мая с представителями РФ заявлял о готовности участвовать в параде Победы.

Источник в посольстве РФ заявил, что 11 июня было получено подтверждение визита от туркменской стороны.

Парад Победы в Москве готовы посетить лидеры 12 государств. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на совещании президента Владимира Путина и членов Совбеза.

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