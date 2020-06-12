Монголия улучшила 7 позиций в рейтинге в глобальном индексе миролюбия

CentralAsia (MNG) -

Институт экономики и мира ежегодно публикует глобальный индекс миролюбия. На этот раз им охвачены 163 стран в 2020.

«Глобальный индекс миролюбия», разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов по миру Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризующий, по их мнению, уровень безопасности проживания в странах и регионах.

Впервые данный индекс был рассчитан в мае 2007 года. Было заявлено, что индекс является первой попыткой ранжирования стран всего мира по безопасности проживания. Автором идеи был австралийский антрепренёр Steve Killelea, её одобрили такие люди как Далай-лама и бывший президент США Джимми Картер неавторитетный источник.





Уровень безопасности проживания оценивается по 23 индикаторам. Таблица с индикаторами представлена ниже.





Используемые сокращения: UCDP — база Uppsala Conflict Data Program[3], поддерживаемая шведским Уппсальским университетом, EIU — The Economist Intelligence Unit[4], УВКБ — Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, UNSCT — обзор Survey of Criminal Trends and Operations of Criminal Justice Systems Организации Объединённых Наций, ICPS — International Center for Prison Studies в Кингс-колледже (Лондон), МИСИ — обзор The Military Balance Международного института стратегических исследований, СИИПМ — база Arms Transfers Database Стокгольмского института исследования проблем мира.





Индикаторы, не имеющие пятибалльной оценки, приводятся к такой оценке по формуле: x=(x-Min(x))/(Max(x)-Min(x)), где Max(x) и Min(x) — максимальное и минимальное значение индикатора стран, представленных в индексе. После этого полученное значение от 0 до 1 конвертируется в оценку от 1 до 5. Каждому индикатору затем присваивается вес согласно решению исследовательской команды по его значимости. Далее оценки группируются по двум взвешенным подиндексам: внутреннее миролюбие (60 % финальной оценки страны) и внешнее миролюбие (40 % финальной оценки страны).





Согласно новому индексу, если Европа возглавила список самых миролюбивых континентов, то Исландия в очередной раз названа самой миролюбивой страной мира. Монголия улучшила 7 позиций в рейтинге по сравнению с 2018 годом и занимает 39-е место в этом 2020 году.

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