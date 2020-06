Монголия улучшила 7 позиций в рейтинге в глобальном индексе миролюбия

CentralAsia (MNG) -

Институт экономики и мира ежегодно публикует глобальный индекс миролюбия. На этот раз им охвачены 163 стран в 2020.

«Глобальный индекс миролюбия», разработанный социологами и экономистами из международной группы экспертов по миру Института мира вместе с Центром мира и изучения конфликтов Сиднейского университета, характеризующий, по их мнению, уровень безопасности проживания в странах и регионах.