В РФ заболели коронавирусом 19 граждан Туркменистана

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CentralAsia (TM) - В Пермском крае на лечение от COVID-19 поступили 19 человек. Все они являются гражданами Туркменистана. 10 июня заболевших доставили на машинах скорой помощи в Краевую больницу имени Вагнера города Березники.

Как сообщили российские СМИ, сдать тесты на коронавирус приехали 40 граждан Туркменистана. Они сразу были помещены на карантин. После взятия анализов у 19 человек подтвердился коронавирус.

В самом Туркменистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.