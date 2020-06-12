В РФ заболели коронавирусом 19 граждан Туркменистана
- Туркменистан, общество
- 9:50, 12 июня 2020
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CentralAsia (TM) - В Пермском крае на лечение от COVID-19 поступили 19 человек. Все они являются гражданами Туркменистана. 10 июня заболевших доставили на машинах скорой помощи в Краевую больницу имени Вагнера города Березники.
Как сообщили российские СМИ, сдать тесты на коронавирус приехали 40 граждан Туркменистана. Они сразу были помещены на карантин. После взятия анализов у 19 человек подтвердился коронавирус.
В самом Туркменистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.