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  12 июня 2020
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В РФ заболели коронавирусом 19 граждан Туркменистана
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (TM) -  В Пермском крае на лечение от COVID-19 поступили 19 человек. Все они являются гражданами Туркменистана. 10 июня заболевших доставили на машинах скорой помощи в Краевую больницу имени Вагнера города Березники.

Как сообщили российские СМИ, сдать тесты на коронавирус приехали 40 граждан Туркменистана. Они сразу были помещены на карантин. После взятия анализов у 19 человек подтвердился коронавирус.

В самом Туркменистане официально не зарегистрировано случаев коронавируса.

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