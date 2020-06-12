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  12 июня 2020
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Sony представила дизайн PlayStation 5. Видео
кадр из видео
кадр из видео

CentralAsia (CA) -  Компания Sony на YouTube канале представила презентацию дизайна PlayStation 5. Приставку представили в конце презентации после анонса первых игр для нового поколения.

Как пишет lenta.ru, вместе с обычной PlayStation 5 будет доступна версия без дисковода. Приставки выйдут в конце 2020 года, однако точная информация о дате начала продаж и ценах не сообщается. По оценкам, они будут стоить около 500 долларов.

Большая часть презентации была посвящена играм, которые будут доступны на PS5. Так, для приставки выйдет обновленная версия GTA V. Среди эксклюзивов анонсировали продолжение Spider-Man в которой главным героем станет Майлз Моралес, Horizon: Forbidden West и Gran Turismo 7.

Консоль имеет восьмиядерный процессор AMD Zen 2 с частотой 3500 мегагерц, видеокарту AMD RDNA 2 мощностью 10,28 терафлопса, 16 гигабайт оперативной памяти GDDR6 с пропускной способностью 448 гигабайт в секунду.

В середине мая Epic Games представила новый игровой движок Unreal Engine 5, демонстрация его работы транслировалась напрямую с комплекта разработчиков PlayStation 5. Компания рассказала, что движок будет выделяться фотореализмом на уровне графики современных блокбастеров и динамическим освещением игровых сцен.

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