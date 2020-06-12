Жителей Ашхабада заставляют покупать рис «в нагрузку» к фруктам, - СМИ

CentralAsia (TM) - При покупке яблок и апельсинов в госмагазинах Ашхабада покупатели должны приобрести рис.

Как сообщают «Хроники Туркменистана», при покупке 3-5 кг яблок или 1 кг апельсинов в нагрузку дают килограмм риса за 13 манатов ($3,7 ). Раньше он стоил 10 манатов ($2,8).

Рис в нагрузку также продают при покупке сахара и растительного масла.

К госмагазинам жители города приходят с раннего утра. Но полиция запрещает очереди у магазинов или в местах, видимых с больших улиц. Люди выстраиваются в очередь подальше от магазинов, между домами. Только к открытию магазина в 8 утра покупателям разрешают пойти к торговым точкам. Такая система обслуживания введена решением администрации города.

Ранее сообщалось, что в ряде регионов Туркменистана ввели карточную систему отпуска в государственных магазинах базовых продуктов по субсидированным ценам.