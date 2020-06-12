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  12 июня 2020
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В Монголии коронавирус выявлен у 3 человек, прибывших из Казахстана

CentralAsia (MNG) -  В Монголии на сегодняшний день число зараженных коронавирусом выросло до 197 человек. Об этом 12 июня сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.

Из 241 человека, прибывшего из Казахстана, коронавирус выявлен у трех граждан.

Также за сутки шесть человек были вылечены и выписаны из больниц. Таким образом, общее число излечившихся выросло до 95 человек, под медицинским наблюдением остается 101 пациент.


Коронавирус в Монголии
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