В Монголии коронавирус выявлен у 3 человек, прибывших из Казахстана

- Монголия, происшествия
- 10:45, 12 июня 2020
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- Обновлено: 10:57, 12 июня 2020
CentralAsia (MNG) - В Монголии на сегодняшний день число зараженных коронавирусом выросло до 197 человек. Об этом 12 июня сообщил директор НИЦИЗ Д.Нямхуу.
Из 241 человека, прибывшего из Казахстана, коронавирус выявлен у трех граждан.
Также за сутки шесть человек были вылечены и выписаны из больниц. Таким образом, общее число излечившихся выросло до 95 человек, под медицинским наблюдением остается 101 пациент.
Коронавирус в Монголии
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