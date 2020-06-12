Где широко распространен коронавирус? Ученые составили карту распространения Covid-19 в зависимости от погоды

CentralAsia (CA) - Новое исследование ученых медицинского факультета университета Мэриленда предполагает, что новый коронавирус является сезонным заболеванием и распространяется в определенных климатических условиях, пишет британское издание Daily Mail.



Исследователи утверждают, что территории, затронутые в начале вспышки вируса, находятся между 30-м и 50-м градусами северной широты.



На карте, составленной учеными, сравниваются погодные условия восьми городов, где коронавирус был распространен широко и 42 города, где распространение коронавируса было очень слабым.



В список восьми городов вошли такие регионы, как Ухань (Китай), Токио (Япония) и Тэгу (Южная Корея) из Азии, из Европы Милан (Италия), Париж (Франция), Мадрид (Испания), Сиэтл (США), Ком (Иран).



С января по март в этих городах были похожие погодные условия, то есть температура от 3 до 9 градусов и относительно низкая влажность. На карте данные территории отмечены черными точками и представляют пояс наиболее серьезного распространения вируса.



Авторы отмечают, что данное исследование позволяет говорить о том, что коронавирус ведет себя как обычный сезонный вирус, реагируя на погодные условия и быстро распространяясь в зимние и ранние весенние месяцы.

С полной версией карты можете ознакомиться тут.