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  12 июня 2020
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Где широко распространен коронавирус? Ученые составили карту распространения Covid-19 в зависимости от погоды

CentralAsia (CA) -  Новое исследование ученых медицинского факультета университета Мэриленда предполагает, что новый коронавирус является сезонным заболеванием и распространяется в определенных климатических условиях, пишет британское издание Daily Mail.

Исследователи утверждают, что территории, затронутые в начале вспышки вируса, находятся между 30-м и 50-м градусами северной широты.

На карте, составленной учеными, сравниваются погодные условия восьми городов, где коронавирус был распространен широко и 42 города, где распространение коронавируса было очень слабым.

В список восьми городов вошли такие регионы, как Ухань (Китай), Токио (Япония) и Тэгу (Южная Корея) из Азии, из Европы Милан (Италия), Париж (Франция), Мадрид (Испания), Сиэтл (США), Ком (Иран).

С января по март в этих городах были похожие погодные условия, то есть температура от 3 до 9 градусов и относительно низкая влажность. На карте данные территории отмечены черными точками и представляют пояс наиболее серьезного распространения вируса.

Авторы отмечают, что данное исследование позволяет говорить о том, что коронавирус ведет себя как обычный сезонный вирус, реагируя на погодные условия и быстро распространяясь в зимние и ранние весенние месяцы.

С полной версией карты можете ознакомиться тут.

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