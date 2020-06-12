Туркменистан и Россия снимут ограничения по частоте полетов между ними

CentralAsia (TM) - Туркменистан и Россия могут снять все ограничения по частоте полетов и по количеству назначенных перевозчиков между странами. Об этом говорится в письме директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса РФ Светланы Петровой, размещённом 11 июня на сайте Росавиации.

Как отмечается в письме, "стороны договорились снять все ограничения по количеству пунктов назначения и отправления на территории России и Туркменистана, по количеству назначенных перевозчиков и по количеству выполняемых частот полетов на договорных линиях между пунктами на территории России и Туркменистана". Письмо адресовано начальнику агентства "Туркменховаеллары" Министерства промышленности и коммуникаций Туркменистана Доврану Сабурову.

В настоящее время авиасообщение между Россией и Туркменистаном прекращено из-за пандемии. Обычно полеты между странами выполняются на основании соглашения о воздушном сообщении. В них строго лимитировано количество перевозчиков от обеих стран, которые могут выполнять полеты, а также частота рейсов.

Как следует из письма Сабурова, Туркменистан еще в январе предлагал Минтрансу РФ "рассмотреть вопрос о снятии ограничений по частоте полетов, выполняемых по установленным маршрутам и пунктам назначения для назначенных авиапредприятий обеих сторон".