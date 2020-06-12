За ночь в Узбекистане выявили 78 новых случаев коронавируса. Всего 4819

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 10:00 часов 12 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4819 (+78).

Как сообщил Минздрав, 66 новых случаев было зарегистрировано среди граждан, помещённых в Карантинный центр, 5 в Сырдарьинской области (4 из них были изолированы в результате контакта с коронавирусом, 1 был водителем международного грузовика), 5 в Бухарской области и 2 в Ургутском районе Самаркандской области.

В настоящее время в стране выздоровело 3637 человек, инфицированных коронавирусом (75%).