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  12 июня 2020
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Народный банк Китая пожертвовал Монголии гуманитарную помощь

CentralAsia (MNG) -  Народный банк Китая, осуществляющий свои функции под руководством правительства страны, пожертвовал Монголии гуманитарную помощь.

В целях поддержки принимаемых мер по предотвращению распространения нового коронавируса в Монголии от общественных организаций, предпринимателей и частных лиц продолжают поступать пожертвования в Государственную чрезвычайную комиссию.

Вчера, 11 июня представительство «Bank of China» пожертвовало Государственной чрезвычайной комиссии одноразовые перчатки, 10 тыс. защитных масок, 2 тыс. защитных очков и 1 тыс. защитных костюмов.

Первый заместитель начальника Главного управления по чрезвычайным ситуациям, бригадный генерал Г.Ариунбуян выразил благодарность за оказанную помощь.

Банк был основан 1 декабря 1948 года, в результате слияния 3 банков: Хуабэй Банк, Бэйхай Банк и Сибей сельхозбанка. Главный офис сначала был расположен в городе Шицзячжуан, однако в 1949 году был передислоцирован в Пекин. С 1949 по 1978 год, НБК выполнял функции как Центрального, так и коммерческого банка.

В результате проведённой 1980 году экономической реформы, коммерческие функции банка были распределены между 4 независимыми, но государственными банками и в 1983 году Государственный совет решил, что НБК будет функционировать только как ЦБ. Правовое положение было окончательно установлено 18 марта 1995 года. В 1998 в результате структурной реформы были закрыты все местные и провинциальные филиалы и НБК открыл 9 региональных филиалов, чьи полномочия не соответствуют местному административному делению. В 2003 году Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей, были приняты поправки к закону, по которому банк получил ряд дополнительных полномочий для обеспечения общей финансовой стабильности и проведения денежно-кредитной политики страны.

Народный банк Китая является самым крупным финансовым институтом в мире по объёму имеющихся у него резервов в количестве 3,201 трлн долларов.

В августе 2019 года Центробанк Китая объявил о скором запуске национальной цифровой валюты после пяти лет разработок

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