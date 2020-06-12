Народный банк Китая пожертвовал Монголии гуманитарную помощь

CentralAsia (MNG) - Народный банк Китая, осуществляющий свои функции под руководством правительства страны, пожертвовал Монголии гуманитарную помощь.

Банк был основан 1 декабря 1948 года, в результате слияния 3 банков: Хуабэй Банк, Бэйхай Банк и Сибей сельхозбанка. Главный офис сначала был расположен в городе Шицзячжуан, однако в 1949 году был передислоцирован в Пекин. С 1949 по 1978 год, НБК выполнял функции как Центрального, так и коммерческого банка.

Банк был основан 1 декабря 1948 года, в результате слияния 3 банков: Хуабэй Банк, Бэйхай Банк и Сибей сельхозбанка. Главный офис сначала был расположен в городе Шицзячжуан, однако в 1949 году был передислоцирован в Пекин. С 1949 по 1978 год, НБК выполнял функции как Центрального, так и коммерческого банка.