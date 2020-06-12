В WhatsApp появится дополнительная функция

CentralAsia (CA) - В мессенджере WhatsApp сейчас идет тестирование новой функции, пишет WABetaInfo.

Как сообщают разработчики, с помощью новой функции пользователи могут быстро найти сообщения в чате по дате. Для этого нужно выбрать дату его отправки или получения, нажав на значок календаря в режиме поиска в чате.

В мессенджере уже существует функция поиска сообщений, но все равно пользователям сложно найти пост, отправленный или полученный в определенный день.

На данный момент функция находиться на стадии альфа-тестирования, и она еще не доступна для общественности.