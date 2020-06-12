В Монголии от коронавируса выздоровели 40% пациентов

CentralAsia (MNG) - В Монголии 1 июня еще два студента были выписаны из Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний (НИЦИЗ) после полного выздоровления от COVID-19.

Сейчас они находятся под на 14-дневном карантине на курортах для дальнейшего наблюдения. До настоящего времени число выздоровевших в Монголии достигло 95 человек или 40% из общего числа зараженных.







Число зараженных коронавирусом в стране по состоянию на 12 июня выросло до 197 человек. Сегодня из 241 человека, прибывшего из Казахстана, коронавирус выявлен у трех граждан.







Коронавирус в Монголии

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