В Узбекистане прокомментировали самосуд над женщиной

CentralAsia (UZ) - Следственный департамент МВД Узбекистана прокомментировал инцидент с самосудом над женщиной, которую избивали несколько других женщин, отрезая ей волосы и пытаясь изнасиловать палкой.

Видео с самосудом распространилось с СМИ 11 июня. На видео видно, как женщины отрезают девушке волосы и пытаются сунуть палку девушке в промежность. Мужчина, который снимал все на видео, просит не мешать никому избивать девушку.

По данным МВД, 9 июня этого года примерно в 22:40 часов жительница Кушкупирского района 20-летняя Х.О. направлялась вместе со своими подругами в сторону дома. В этот момент на навстречу ей подъехал автомобиль, внутри которого, кроме водителя находились четыре женщины.

Пассажиры, выйдя из автомобиля, учинили ссору с Х.О. мотивируя тем что Х.О. лезет в личную жизнь сына и невесты одной из пассажирок, тем самым рушит их семью.

Женщины нанесли девушке телесные повреждения, а водитель в это время снимал всё происходящее на видеокамеру своего мобильного телефона.

Установлено, что избитая девушка с 2016 года проживает вместе с сыном одной из избивавших женщин, и что у них есть совместный ребёнок.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, девушка получила кровоподтёки в области левого запястья, левого и правого плеча, левого бедра, голени и груди, которые по степени тяжести являются “лёгкими” телесными повреждениями.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту “б,г” части 2 статьи 277 Уголовного кодекса Республики Узбекистан (хулиганство, совершенное группой лиц и отличающееся по своему содержанию исключительным цинизмом, выражающимся в демонстративном пренебрежении к общепринятым нормам нравственности).

Предварительное следствие продолжается.