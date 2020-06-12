На станции в Токио сошел с рельсов электропоезд. Видео

CentralAsia (CA) - Сегодня утром на станции Аото в Токио электропоезд компании Keisei Electric Railway сошел с рельсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

Токоприемник-пантограф отсоединился от крыши поезда и застрял в проводах. Последняя ось второго с конца вагона сошла с рельсов. Полиция обнаружила поломки деталей рядом с осями вагона.



ЧП случилось перед тем, как поезд остановился на станции. В момент происшествия в нем находились 100 человек. Через 10 минут после происшествия все они благополучно сошли с поезда. По предварительным данным, никто не пострадал.



На линии было временно остановлено движение. Полиция и командированные на место сотрудники министерства транспорта выясняют причины происшествия.