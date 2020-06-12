«Гардероб вместо прихожей, бункер и огород»: Как коронавирус изменит облик вашего дома в будущем?

На протяжении всей истории основной функцией дома была безопасность. Изначально он служил убежищем от непогоды и хищных животных. Затем были построены высокие каменные крепости, чтобы не дать врагу проникнуть. Далее пришла чума, которая стала причиной резкого сокращения общественных мест и возникновения менее людных. А после нее — желтая лихорадка, которая способствовала развитию комплекса мер по практическому применению санитарных правил.

Во время пандемии коронавируса людям нужен дом, который сможет эффективно обеспечивать защиту от других людей и вирусов. Ниже представлены проекты наших будущих домов со всеми возможными изменениями, над которыми сегодня работают архитекторы:

1. Вероятно, что закончится эпоха строительства высотных зданий, спроектированных для размещения как можно большего числа людей в одном месте, в которых есть все внутренние удобства: канализация, лестница, лифт и несколько входов. Таким образом, возможно, по окончании пандемии мы вернемся к одноэтажным или двухэтажным домам. В результате вынужденной самоизоляции, находясь на разных этажах над землей, часто без балкона или террасы, все мы отчаянно захотим иметь дом с небольшим, но внутренним двориком или террасой, где можно выпить кофе по утрам. Нам достаточно лишь представить себе лифт, кнопки лифта, дверные ручки, поверхности и все, что используется в многоэтажных домах, чтобы прийти к выводу о том, что все это представляет собой отличный источник для распространения инфекции.

2. Архитекторы делают ставку на концепцию «здорового здания», которая предполагает меры, способные создать в помещении естественный свет и вентиляцию, что должно значительно сократить количество «вредных» строительных материалов и элементов декора. Кроме того, они планируют использовать растения и другие природные материалы.

Стандарт «здорового» строительства подразумевает ответственное отношение к вентиляции. Основной элемент концепции включает: организацию естественной контролируемой вентиляции, которая обеспечивает поступление необходимого количества свежего воздуха в помещение и вывод загрязненного воздуха естественным путем, что предотвратит распространение болезнетворных микроорганизмов по всему зданию. После пандемии данная концепция весьма вероятно будет востребована в больницах.

3. Изменятся тенденции в жилой архитектуре, учитывая наш реальный опыт во время самоизоляции, который породил множество слухов и теорий о конце света. Среди прочих предложений есть еще одно, и довольно оригинальное. Архитекторы предлагают создать в доме «бункер», прилегающий к гаражу, где будут храниться продукты питания и моющие средства. Он будет автономным, то есть не будет зависеть от системы водоснабжения, электричества или какой-либо другой инфраструктуры.

4. Исчезнет планировка кухни, объединенной с гостиной и столовой, и то, что мы знаем как американская кухня. Сразу при входе в дом будет располагаться прихожая — здесь можно будет снять верхнюю одежду, обувь и оставить вещи вместо того, чтобы нести грязь в гостиную.

5. Мы обязательно увидим возвращение офисов кабинетного типа и домашних кабинетов, которые придут на смену временным рабочим местам в комнатах. Если вы проводите много времени, работая из дома, то вам нужно пространство, которое будет физически отделено от остальной части дома, чтобы быть более продуктивными. Важно отметить, что необходимо четко разделять рабочую зону и отдых.

Вам понадобится хорошо оборудованный кабинет с соответствующим интерьером, чтобы проводить онлайн-конференции, не беспокоясь о том, что вас окружает. Кроме того, вы сможете организовать место для тренировок и медитации или уголок для чтения рядом с домашним кабинетом.

6. Некоторые архитекторы задумываются о том, чтобы спроектировать в жилых зданиях специальные места для отдыха, где соседи смогут встречаться на чашечку кофе, когда будет действовать режим самоизоляции. Предлагается организовать специальное помещение для жильцов с широкими балконами, где будет стол и кофемашина. Данным помещением, например, можно будет воспользоваться перед рабочим днем.

7. Дизайнеры буду использовать полимерные материалы с антимикробными свойствами, а также медные поверхности, которые автоматически убивают всех микробов и вирусы. Они откажутся от материалов из пластмассы и нержавеющей стали, которые идеально подходят для размножения болезнетворных микроорганизмов.

Ультрафиолетовые лампы станут новой повседневной реальностью. Их будут устанавливать в домах, чтобы уничтожать вредные бактерии и вирусы.

8. Роль дизайнера заключается в создании уникальных интерьеров, которые должны максимально обеспечивать психологический и физический комфорт. Современные дизайнеры будут думать о том, как помочь нам сохранить психическое здоровье в помещении, используя освещение, цвета, мебель и декор. Кроме того, они будут планировать социальное пространство таким образом, чтобы мы могли сохранять социальную дистанцию внутри семьи.

9. Пандемия коронавируса может привести к увеличению спроса на умные туалеты, которые пользуются большой популярностью в некоторых странах, например, в Японии, а также на сенсорные краны, которые мы сейчас видим только в некоторых общественных уборных.

10. Вернется активное увлечение садоводством. Вполне вероятно, что будут внедряться новые способы выращивания растений в домах. Вертикальные сады вновь станут популярными, потому как они способны снизить уровень стресса и улучшить качество воздуха в жилых помещениях.

Выращивание продуктов питания в домашних условиях может стать новым вызовом, потому что придется использовать искусственное освещение, воздух и воду.