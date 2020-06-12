В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) - В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8987 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3216 (35,8%).

Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 511 423 случая (+1,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 14,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 343 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 322 тыс. человек.