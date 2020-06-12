[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России за сутки выявили почти 9 тысяч новых случаев коронавируса

CentralAsia (CA) -  В России за прошедшие сутки зарегистрировано 8987 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 12 июня сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, в том числе активно как контактные и без клинических проявлений – 3216 (35,8%).

Всего на сегодняшний день в России нарастающим итогом выявлено 511 423 случая (+1,8%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено более 14,2 млн лабораторных исследований на коронавирус, в том числе 343 тыс. – за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 322 тыс. человек.

Новости по теме:

print
  • Из-за пандемии внешнеторговый оборот Монголии снизился на $1,3 млрд по сравнению с 2019 годом
  • Ученые выяснили, что коронавирус проникает в организм через нос
  • От коронавируса в Казахстане выздоровели 8400 человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com