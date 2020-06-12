За сутки от коронавируса в России скончались 183 человека

CentralAsia (CA) - За последние сутки в России от коронавируса скончались 183 пациента, сообщает оперативный штаб.

Большинство смертей зафиксировано в Москве – 49 и Санкт-Петербурге – 41.

Всего с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 6715 человек. Общее число зараженных достигло 511 423 человек, из них за последние сутки —8987, выздоровели 269 370 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 322 тыс. человек.