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  12 июня 2020
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За сутки от коронавируса в России скончались 183 человека

CentralAsia (CA) -  За последние сутки в России от коронавируса скончались 183 пациента, сообщает оперативный штаб.

Большинство смертей зафиксировано в Москве – 49 и Санкт-Петербурге – 41.

Всего с начала пандемии в стране от коронавируса умерли 6715 человек. Общее число зараженных достигло 511 423 человек, из них за последние сутки —8987, выздоровели 269 370 пациентов, под медицинским наблюдением остаются 322 тыс. человек.

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