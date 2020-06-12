В центре Ташкента погибли два молодых сотрудника водоканала, спустившиеся в колодец

CentralAsia (UZ) - Утром в Ташкенте двое работников государственного предприятия «Сувсоз», отвечающего за водоснабжение, скончались от удушья ядовитыми газами в коммуникационном колодце. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД столицы.

Инцидент произошёл на Малой кольцевой автомобильной дороге в Яккасарайском районе, напротив кафе «Сазанчик».

"Сегодня, 12 июня в период с 9.00 до 9.30 часов при проведении профилактических работ системы водоснабжения работники Х. Б., 1989 года рождения и Х. Н., 1988 года рождения, спустились в коммуникационный колодец", - отмечается в сообщении..

По данным ведомства, молодые люди скончались, отравившись скопившимися в колодце ядовитыми газами. Пытавшийся спасти их 42-летний Х. Р. с признаками отравления ядовитыми газами был доставлен в больницу.

О происшествии на 103 сообщили очевидцы произошедшего. Причины происшествия устанавливаются.