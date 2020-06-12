Туркменистан экспортировал в 2019 году в Россию газ на $300 миллионов

CentralAsia (TM) - Россия в 2019 году импортировала туркменский газ на 300 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Рейтерс, со ссылкой на посла России в Ашхабаде Александра Блохина.

Это сообщение впервые раскрыло данные о цене на газ, указанную в контракте, подписанном между Россией и Туркменистаном в прошлом году.

В июле 2019 года Туркменистан подписал 5-летнее соглашение с Россией о поставках газа. В рамках соглашения Россия будет закупать 5,5 миллиардов кубометров туркменского газа ежегодно. Но до сих пор данные о цене туркменского газа по этому соглашению ни где не публиковались.

В 2019 году с апреля по июнь Россия купила 1,1 миллиардов кубометров газа по краткосрочному соглашению с туркменской стороной.

В то же время, российский дипломат не уточнил, сколько в общей сложности туркменского газа было импортировано в прошлом году.

Основным покупателем газа Туркменистана, богатого энергоресурсами остаётся Китай. Но из-за пандемии коронавируса Китай в начале марта объявил форс мажор и сократил закупку туркменского газа.