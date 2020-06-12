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  12 июня 2020
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Страны ЕС откроют границы для иностранцев с 1 июля
Ильва Йоханссон
Ильва Йоханссон

CentralAsia (CA) -  Еврокомиссия предложила странам Евросоюза начать открыть внешние границы для необязательных поездок с 1 июля. Рекомендации озвучила еврокомиссар по внутренним делам ЕС Ильва Йоханссон.

По ее словам, с 1 июля рекомендована пускать на территорию сообщества жителей Албании, Боснии и Герцеговины, Косова, Черногории, Северной Македонии и Сербии. Список будет дополняться до 30 июня.

В ЕС работают над созданием сайта, на котором можно будет смотреть, какие страны внесли в список.

Также Ильва Йоханссон в своей речи не упомянула, когда откроются границы ЕС для стран Центральной Азии. Полностью отменить контроль на внутренних границах ЕС Еврокомиссия рекомендует с 15 июня.

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