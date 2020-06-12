«У вас есть иммунитет?»: новая классовая система, которая может определять ковидный мир

CentralAsia (CA) - Когда просматриваешь объявления на Airbnb по Бруклину, одно из них сразу бросается в глаза". «У ХОЗЯИНА ЕСТЬ ИММУНИТЕТ» - гласит заголовок большими буквами. Среди фотографий закатов, которые можно наблюдать с крыши, и интерьера, есть кое-что неожиданное - фотография положительного теста на антитела к коронавирусу. Хозяин, Мартин Итон, сообщает, что он обследовался через несколько недель после того, как в марте переболел тем, что, как он подозревает, было Covid-19. Когда результаты обследования на антитела оказались положительными, он решил включить их в свой профиль, чтобы поспособствовать росту числа бронирований, пишет The Guardian. Материал перевела ИноПресса.

«Если бы мне пришлось ехать в Нью-Йорк, то я предпочел бы остановиться у кого-то, у кого есть антитела, а не у того, у кого их нет», - говорит 48-летний писатель.

«В отсутствие вакцины иммунитет становится потенциальным ключом к возобновлению нормальной жизни после пандемии, что заставляет некоторых верить в то, что положительный результат тестирования может быть не такой уж плохой вещью. При условии, что они выживут, считают эти люди, у них будет или, по крайней мере, они надеются, что у них будет иммунитет к этому заболеванию. Но насколько это будет важно на фоне того, как государства и страны постепенно возобновляют работу бизнеса, открывая его для населения?» -задумывается автор публикации Миранда Брайант.

«Сохраняются вопросы относительно точности тестов на антитела к Covid-19, и ВОЗ предупреждает, что нет никаких доказательств того, что люди, выздоровевшие от вируса и имеющие антитела, защищены от повторного заражения», - подчеркивает она.

Но эксперты предсказывают, что если будет доказано, что у тех, кто пережил заболевание Covid-19, сформировался иммунитет, они смогут выполнять целый ряд работ и услуг, таких как волонтерство в больницах и домах престарелых, уход за пациентами с коронавирусом и работа в магазинах и на предприятиях пищевой промышленности без риска. И, в зависимости от того, как отреагируют власти, бизнес и общество в целом, они также смогут иметь право на большие свободы.

Издание напоминает, что своего рода сертификаты уже выдаются в Чили - «людям, прошедшим карантин после получения положительного результата теста (но они не гарантируют иммунитет). А в Китае приложения, выдающие «код здоровья», используются для определения того, кто и куда может передвигаться. Доктор Энтони Фаучи, директор американского Национального института аллергии и инфекционных заболеваний, заявил, что в США возможны иммунные сертификаты и что они у них действительно могут быть некоторые достоинства при определенных обстоятельствах.

По словам доктора Иезекиля Эмануэля, председателя департамента медицинской этики и политики здравоохранения в Университете Пенсильвании, подобные сертификаты станут необходимостью для поездок даже после появления вакцины, чтобы доказать наличие иммунитета и избежать карантина. Эта концепция уже принимается частным сектором. Приложение для бронирования отелей Sidehide и верификационная компания Onfido разрабатывают иммунный паспорт для отелей и эта опция должна будет быть запущена в этом месяце в Майами, говорится в статье.

«Предполагаемые преимущества иммунитета таковы, что некоторые люди намеренно пытаются заразиться потенциально смертельным вирусом», - передает The Guardian.

Доктор Джером Уильямс-младший, кардиолог и старший вице-президент по взаимодействию с потребителями в Novant Health, утверждает, что к ним обращалось множество людей в Уинстон-Сейлеме в Северной Каролине, тест которых на коронавирус оказался положительным после посещения «коронавирусных вечеринок»: они пришли в надежде заразиться на эти мероприятия без средств защиты с участием инфицированных людей. Поскольку мы не знаем точно, как работает иммунитет, говорит он, подобные вечеринки — это плохая идея, с какой стороны ни посмотри.

Несмотря на предполагаемые преимущества выработки иммунитета, создание системы, в которой публично идентифицируются люди с антителами, открывает вопросы о безопасности и конфиденциальности. Американский союз защиты гражданских свобод предостерегает против введения иммунных паспортов, которые, как опасается организация, могут толкать бедных людей на то, чтобы рисковать своей жизнью и преднамеренно заражаться, чтобы иметь возможность работать, а также это может усугубить расовое и экономическое неравенство, поощрять надзор в области здравоохранения и поставить под угрозу неприкосновенность частной жизни.

В XIX веке на американском юге желтая лихорадка, уровень смертности от которой составлял 50%, создала эпидемиологическую иерархию среди тех, кто переболел и кто не переболел ею, указывает Кэтрин Оливариус, доцент истории в Стэнфордском университете. Это, добавляет она, создало иммунокапитал, который влиял на возможность вновь прибывающих белых людей получать работу, жилье и страховые полисы, что означало, что у них не было иного выбора, кроме как попытаться заразиться. Оливариус опасается, что подобная ситуация может возникнуть и сегодня, если работодатели начнут нанимать только людей с антителами.

Иммунный статус также может привести к дискриминации. В прошлом месяце выяснилось, что военные США рассматривали вопрос о запрете найма людей, которые были госпитализированы с коронавирусом, но впоследствии от этой идеи отказались.

Оливариус предупреждает, что существует тонкая грань между привилегией и социальным клеймом. Даже если в обладании иммунитетом потенциально есть преимущества, например, возможность работать, не исключено, что в дальнейшем иммунитет может превратиться в своего рода стигматизируемый статус, подчеркивает она.

Но, по словам Кэти О'Нил, математика и автора книги «Оружие математического поражения», маловероятно, что иммунитет будет давать людям большую власть, если посмотреть на то, что наибольший удар от коронавируса понесли люди неевропеоидных рас и, следовательно, они с наибольшей вероятностью будут иметь иммунитет. «У самых влиятельных людей в этой стране не будет иммунитета, и они не создадут систему, которая отстранит их от тех вещей, которые им нравится делать», - утверждает О'Нил.

Кроме того, как только будет разработана вакцина, предсказывает О'Нил, преимущества любых иммунных сертификатов исчезнут. Однако инфраструктура, созданная для его отслеживания, вероятно, сохранится. «Я действительно беспокоюсь: мы как будто приглашаем своих повелителей алгоритмов в наши жизни, чтобы справиться с этой угрозой для общественного здравоохранения. А потом все так и останется», - говорит она.