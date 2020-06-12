Узбекистан намерен открыть на границе с Туркменистаном и Кыргызстаном зоны свободной торговли

CentralAsia (UZ) - В Кунградском районе Каракалпакстана на границе с Туркменистаном, а также в Ходжаабадском районе Андижанской области на границе с Кыргызстаном будут созданы зоны свободной торговли.

Проект указа президента Узбекистана на этот счет опубликован на портале для обсуждения проектов нормативных актов.

Согласно проекту, будут созданы зоны свободной торговли для создания благоприятных условий взаимной торговли товарами, развития современных международных и региональных форматов оптовой и розничной торговли, развития полного спектра логистических услуг в приграничных районах.

Кроме того, после создания зон свободной торговли планируется повысить благосостояние населения и создать рабочие места в приграничных районах.

Будет введен режим свободной таможенной зоны. Товары, ввозимые в зоны свободной торговли, будут считаться находящимися за пределами таможенной территории Узбекистана.

Граждане Туркменистана и Кыргызстана могут находиться в зонах свободной торговли без визы в течение пяти дней.

Документ будет обсуждаться общественностью до 26 июня.