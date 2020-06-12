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  12 июня 2020
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В Таджикистане коронавирусом заражены более 1700 медиков

CentralAsia (TJ) -  С начала пандемии в Таджикистане 1701 медицинский работник заразился коронавирусом. Руководитель департамента здравоохранения Международной Федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (Европейский регион) Даврон Мухамадиев рассказал о ситуации с коронавирусом в Таджикистане.

Как пишет Sputnik Таджикистан, Мухамадиев отметил, что это общемировая тенденция, поскольку врачи входят в группу риска.

В разных странах по-разному, но в среднем от 15 до 26% случаев заражения COVID-19 приходится на медиков, сказал он.

«Дело в том, что сейчас очень многие страны, включая Таджикистан, снимают карантинные ограничения, но это не должно быть сигналом о том, что пандемия закончилась. Ситуация остается тревожной. Сейчас, по европейской оценке, инфекция и ее распространение движется с Запада на Восток. При этом два месяца назад распространение COVID-19 было в основном в западной части Европы, а сейчас инфекция перешла на Восточную Европу, Кавказ и Центральную Азию», - рассказал он.

На сегодняшний день в Таджикистане коронавирусом заразились 4834 человека, из них выздоровели 3062 пациента, скончались 49 человек.

Коронавирус в Таджикистане
Карта распространения
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