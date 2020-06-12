[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  12 июня 2020
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан возобновляет международные рейсы
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (KZ) -  Казахстан постепенно возобновляет международные рейсы. Об 12 июня сообщили в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития страны.

В соответствии с решением Межведомственной комиссии по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории Республики Казахстан от 11 июня 2020 года, с учетом рекомендаций Министерства здравоохранения РК, уровня эпидемиологической обстановки согласно карте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) с 20 июня 2020 года поэтапно возобновляются международные полеты в Турцию, Китай, Южную Корею, Таиланд, Грузию и Японию, говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что количество рейсов по международным маршрутам будет выполняться на основе действующих межправительственных соглашений о воздушном сообщении и в зависимости от коммерческой загрузки воздушных судов на каждом маршруте.

Рейсы и продажа билетов будут осуществляться в соответствии с опубликованным на сайтах авиакомпаний расписанием по мере снятия ограничений на перемещение граждан через государственные границы с вышеуказанными странами и улучшения эпидемиологической обстановки в условиях повышенных мер санитарной безопасности, установленных Казахстаном и соответствующими странами, добавили в МИИР.

Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • ВОЗ сообщила об угрозе новых вспышек Эболы в Африке
  • Монгольская группа «The Hu» выступит с онлайн-благотворительным концертом
  • Центральный банк Узбекистана оставил основную ставку на прежнем на уровне - 15% годовых


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com