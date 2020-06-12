Суд приостановил дело против премьер-министра Испании, связанное с пандемией

CentralAsia (CA) - Следственный суд Мадрида приостановил рассмотрение дела в отношении представителя правительства Испании в Мадриде Хосе Мануэля Франко в связи с разрешением на проведение митинга 8 марта, после которого в столице обострилась эпидемиологическая ситуация в связи с коронавирусом, сообщает РИА Новости.

В суд на Хосе Мануэля Франко подало частное лицо в связи с тем, что возглавляемое им ведомство разрешило проведение массовой акции 8 марта в защиту прав женщин, несмотря на то что в Испании на тот момент уже были выявлены 600 случаев заражения, 17 человек умерли. В Мадриде в митинге приняли участие 120 тысяч человек.



Однако судья следственного суда 51 Мадрида Кармен Родригес-Медель приняла решение временно отложить рассмотрение дела, поскольку не нашла достаточных доказательств для предъявления Франко обвинений в преступлениях, связанных со злоупотреблением должностными полномочиями, следует из документа, который есть в распоряжении агентства.



Судья пришла к заключению, что в период с 5 по 14 марта у Франко не было объективной и достоверной информации о риске для здоровья людей, который представляли собой проведение митингов и массовых мероприятий. Он не получил сообщений или медицинских инструкций по этому вопросу, также этого не требовали никакие компетентные органы в санитарной области, говорится в документе. Кроме того, ни одно физическое, юридическое, государственное или частное лицо не требовали от представителя правительства в Мадриде запретить или ограничить каким-либо образом проведение массовых мероприятий или манифестаций из-за пандемии.



При этом судья отказалась полностью прекратить дело, чего требовала Государственная адвокатура.



Решение суда может быть обжаловано.