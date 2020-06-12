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  12 июня 2020
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В Узбекистане состояние 14 пациентов с коронавирусом оценивается как тяжелое

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане от коронавирусной инфекции проходят лечение 1163 пациента, состояние 14 оценивается как тяжелое, сообщает Минздрав.

Начальник Государственной инспекции санитарно-эпидемиологического надзора при Кабинете Министров Республики Узбекистан, главный государственный санитарный инспектор Республики Узбекистан Нурмат Отабеков озвучил данные по эпидемиологической обстановке в Узбекистане.

«В нашей стране число пациентов с коронавирусной инфекцией достигло 4 819. Полностью выздоровели 3637, или 75 процентов пациентов. По данным Министерства здравоохранения, в больницах проходят лечение 1163 пациента, состояние 12 оценивается как тяжелое, двух - крайне тяжелое», - отметил Отабеков.

По словам главного саинспектора, эпидемиологическая обстановка по коронавирусу остается серьезной. 66 новых случаев заболевания зафиксированы среди граждан, находящихся в карантинном центре, по пять - среди населения Сырдарьинской и Бухарской областей, два – Ургутского района Самаркандской области.

«При появлении болезни в определенном регионе у заболевшего и окружающих его людей начинает формироваться общественный иммунитет. Нужно определенное время для разработки вакцины и ее использования на практике. Это – долгий процесс, потому что после создания вакцины необходимы ее клинические испытания, оценка реальной эффективности, рекомендация ВОЗ для ее использования. Учитывая, что этот процесс требует определенного времени, пока мы вынуждены жить с возбудителем коронавируса», - отметил Отабеков.

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