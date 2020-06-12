В Турции от коронавируса вылечились более 147 тысяч человек

CentralAsia (CA) - По состоянию на 12 июня в Турции с начала пандемии от коронавируса выздоровели 147 860 пациентов. Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

Также за последние сутки в стране зарегистрированы 17 смертей от вируса, общее число жертв достигло 4763 человек. Количество зарегистрированных случаев заражения составило 174 023, из них за последние сутки — 987.



По данным университета Джонса Хопкинса, Турция стоит на 12-м месте по количеству подтвержденных случаев заражения.







