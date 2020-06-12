Жена Владимира Зеленского заразилась коронавирусом

Елена Зеленская и Владимир Зеленский. Фото: Петр Сивков / ТАСС

CentralAsia (CA) - Жена президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская заразилась коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на офис президента.

Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. При этом первая она чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов болезни. Сейчас она находится на амбулаторном лечении, изолирована от других членов семьи. Президент Украины Владимир Зеленский и дети также прошли тестирование, их результаты отрицательные.

По данным пресс-службы, во время рабочих встреч и в быту Зеленская придерживалась правил карантина и рекомендаций минздрава, а также в соответствии с требованиями протокола безопасности регулярно проходила тестирование на COVID-19. Результаты предварительного теста, сделанного в начале июня, были отрицательные.



Где и когда именно могло произойти заражение - пока неизвестно, проводится эпидемиологическое расследование. Всем контактным лицам сразу сообщили о потенциальной опасности инфицирования. Им рекомендуется соблюдать самоизоляцию и по возможности также пройти тестирование, говорится в сообщении.