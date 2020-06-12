Общая сумма помощи США Узбекистану в борьбе с пандемией составила $6 млн

CentralAsia (UZ) - Правительство США продолжает предоставлять правительству Узбекистана помощь по реагированию на пандемию COVID-19, в виде оборудования, лабораторных и медицинских расходных материалов и техническую помощь.

По состоянию на 4 июня 2020 года, данная помощь составляет примерно 6 миллионов долларов, сообщили в пресс-служба американского посольства в Ташкенте.

В марте, как только первые случаи COVID-19 были подтверждены в Узбекистане, USAID предоставил средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы помочь Узбекистану защитить своих медицинских работников от COVID-19. Этот первый транш содержал 10 000 масок, 10 000 смотровых перчаток, 1400 изолирующих халатов, 200 защитных очков и 200 масок-респираторов.

В рамках второго транша помощи, USAID выделил в общей сложности около 850 000 долларов США.

22 мая этого года USAID объявил, что предоставит дополнительно 3 миллиона долларов США для дальнейшей поддержки усилий Узбекистана по борьбе и распространению COVID-19.

Центры США по контролю за заболеваниями (CDC) выделили $2,07 млн. для удовлетворения самых неотложных потребностей Министерства Здравоохранения, включая лабораторные расходные материалы и оборудование для тестирования COVID-19.