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  12 июня 2020
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Турция вновь передала Узбекистану 5 тысяч комплектов средств защиты от коронавируса

CentralAsia (UZ) -  Еще 5 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты (СИЗ) передано Национальной палате инновационного здравоохранения Республики Узбекистан от Агентства ТИКА (Турция). Об этом сообщает пресс-служба Национальной палаты инновационного здравоохранения Узбекистана.

Вручение новой партии гуманитарного груза от турецкой стороны состоялось в Национальной палате 12 июня.

Ранее, 30 апреля, в Национальную палату поступила первая партия гуманитарного груза из Турции, в которую также вошли 5 тысяч комплектов СИЗ. Средства были распределены в ряд клиник и родильных комплексов Ташкента.

На этот раз в комплекты СИЗ вошли очки, перчатки, бахилы и маски двух типов – одноразовые защитные маски и респираторы №95 многоразового пользования.

Комплекты будут переданы в медицинские клиники столицы и регионов Узбекистана через территориальные подразделения Национальной палаты инновационного здравоохранения.

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