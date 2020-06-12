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  12 июня 2020
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Общее количество случаев коронавируса в Узбекистане достигло 4837

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 16:30 часов 12 июня количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4837 (+18).

По данным Минздрава, 16 новых случаев было зарегистрировано в Ташкенте (14 случаев среди населения и 2 случая среди граждан, находящихся под медицинским наблюдением в карантине), 2 случая были обнаружены у водителя международного грузовика, приехавшего из Литвы через пограничный пост в Чиназском районе (на границе с Казахстаном).

В настоящее время в стране выздоровели 3700 (+63) человек, инфицированных коронавирусом.

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