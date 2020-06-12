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  12 июня 2020
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В Казахстане от коронавируса вылечились еще 75 человек

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 75 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.

Общее количество выздоровевших достигло 8668 человек.

В разрезе регионов:

- Алматы – 2008;

- Нур-Султан – 1852;

- Атырауская область – 897;

- Карагандинская область – 619;

- Западно-Казахстанская область – 488;

- Шымкент – 465;

- Кызылординская область – 348;

- Алматинская область – 321;

- Жамбылская область – 289;

- Туркестанская область – 269;

- Актюбинская область – 252;

- Мангистауская область – 213;

- Павлодарская область – 182;

- Костанайская область – 167;

- Акмолинская область – 152;

- Восточно-Казахстанская область – 98;

- Северо-Казахстанская область – 48.

Коронавирус в Казахстане
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