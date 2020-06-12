В Казахстане от коронавируса вылечились еще 75 человек

CentralAsia (KZ) - В Казахстане сегодня из больниц выписаны еще 75 пациентов с коронавирусом, сообщает оперативный штаб.
Общее количество выздоровевших достигло 8668 человек.
В разрезе регионов:
- Алматы – 2008;
- Нур-Султан – 1852;
- Атырауская область – 897;
- Карагандинская область – 619;
- Западно-Казахстанская область – 488;
- Шымкент – 465;
- Кызылординская область – 348;
- Алматинская область – 321;
- Жамбылская область – 289;
- Туркестанская область – 269;
- Актюбинская область – 252;
- Мангистауская область – 213;
- Павлодарская область – 182;
- Костанайская область – 167;
- Акмолинская область – 152;
- Восточно-Казахстанская область – 98;
- Северо-Казахстанская область – 48.
Коронавирус в Казахстане
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