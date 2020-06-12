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  12 июня 2020
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В Казахстане строится завод, где будут производить вакцину от коронавируса. Фото
Фото: пресс-служба
Фото: пресс-служба

CentralAsia (KZ) -  Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин в Жамбылской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции.

В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и проходит доклинические испытания.

Завершить строительные работы планируется в декабре 2020 года.

Коронавирус в Казахстане
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