В Казахстане строится завод, где будут производить вакцину от коронавируса. Фото

Фото: пресс-служба

CentralAsia (KZ) - Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин дал старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин в Жамбылской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Завод будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции.

В настоящее время кандидатная вакцина казахстанского НИИ против COVID-19 включена в список ВОЗ и проходит доклинические испытания.

Завершить строительные работы планируется в декабре 2020 года.

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