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  13 июня 2020
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Количество случаев коронавируса в Узбекистане достигло 4869

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 23:00 часов 12 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4869 (+32).

По данным Минздрава, 22 новых случая были выявлены среди граждан, помещённых в карантинные учреждения, 5 среди населения Ташкентской области и еще 5 среди водителей международных грузовиков, прибывших из России через пограничный пост «Зангиота» в Ташкентской области.

В настоящее время в стране выздоровели 3758 человек, инфицированных коронавирусом (77%).

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