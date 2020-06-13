Количество случаев коронавируса в Узбекистане достигло 4869

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 23:00 часов 12 июня количество случаев коронавируса в Узбекистане составляет 4869 (+32).

По данным Минздрава, 22 новых случая были выявлены среди граждан, помещённых в карантинные учреждения, 5 среди населения Ташкентской области и еще 5 среди водителей международных грузовиков, прибывших из России через пограничный пост «Зангиота» в Ташкентской области.

В настоящее время в стране выздоровели 3758 человек, инфицированных коронавирусом (77%).