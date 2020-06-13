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  13 июня 2020
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В Пекине закрыли оптовый рынок из-за новых случаев коронавируса у исследователей мяса

CentralAsia (CA) -  В Пекине закрыли торговый зал оптового рынка после подтверждения коронавиурса у двух сотрудников Главного исследовательского центра мясной продукции Китая. Об этом сообщает газета Beijing news.

По сведениям издания, из-за новых случаев коронавируса в Пекине временно закрыли оптовый рынок «Синьфади». Его сотрудникам проводят тестирования, передает издание. Кроме того, работники эпидемиологической службы начали дезинфекцию на территории южного района Фэнтай, где находились инфицированные.

Газета отмечает, что за последние два дня в Пекине выявили три новых случая коронавируса. Двое из инфицированных за последние недели не выезжали за пределы Пекина, а один из них ездил в город Циндао, отмечает издание.

По последним данным, в Китае зарегистрировано 84228 случаев коронавируса, погибли более 4600 человекю

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